Federica Panicucci: "Io e Marco non ci siamo mai lasciati"

A "Verissimo" la conduttrice racconta dell'amore per il suo compagno

Nel salotto di "Verissimo" Federica Panicucci, da lunedì 25 settembre alla conduzione di "Mattino Cinque News", parla dell'amore verso il compagno Marco Bacini e commenta i continui gossip sulla loro relazione. "Questa estate, tornati da una bellissima vacanza, eravamo a cena quando aprendo i social ho iniziato a leggere messaggi di persone che mi chiedevano se eravamo o meno in crisi. Con il matrimonio rimandato in molti hanno dedotto che fosse finita, ma io e Marco non ci siamo mai lasciati", ha raccontato la conduttrice di Mediaset.

"Ormai sono sette anni che stiamo insieme, abbiamo avuto i nostri alti e bassi e momenti di confronto che sono stati funzionali al rapporto stesso. Ne siamo usciti sempre fortificati e scavarci dentro, personalmente, ha fatto sì che lo amassi sempre di più. Credo siano fondamentali in una coppia questi momenti sinceri, di pancia, noi ne abbiamo ma di base c'è un amore e un'attrazione molto forte. Io sento la necessità di averlo sempre vicino e quando non c'è mi manca. Quando leggiamo che siamo in crisi ci ridiamo su", ha concluso Federica Panicucci.

E sulla domanda di Silvia Toffanin sulla nuova data del matrimonio la conduttrice ha risposto: "Quando avremo una data sarai la prima a cui lo diremo".