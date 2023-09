La conduttrice pubblica sui social le immagini del party in piscina per la primogenita avuta da Mario Fargetta

Per lei un mega party come richiede la circostanza, con un allestimento favoloso a bordo piscina, tanti amici pronti a scatenarsi, fiori e una torta scenografica. Il dj ha posato emozionato accanto alla figlia, la conduttrice ha stretto la sua bambina ormai grande in un abbraccio dolcissimo e sui social ha condiviso i momenti più belli.

Federica Panicucci era bellissima ed elegantissima in un lungo abito scuro che sottolineava la sua figura longilinea. Ma stavolta ha ceduto volentieri i riflettori alla figlia Sofia, vera regina della festa, anche lei incantevole nel suo vestito a balze color corallo. "Ti amo per la bambina meravigliosa che sei stata. Per la ragazza dolce che sei diventata. Per la donna incredibile che diventerai. E ora... Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro!" ha scritto su Instagram la conduttrice condividendo con i follower i momenti più belli della serata, e ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a renderla speciale.



La storia d'amore tra Federica Panicucci e Mario Fargetta Federica Panicucci e Mario Fargetta sono stati una delle coppie iconiche degli anni Novanta. Si sono sposati nel 2006 e hanno avuto due figli, Sofia nata nel 2005, e Mattia due anni dopo. Nel 2015 hanno ufficializzato la separazione con un comunicato stampa. A distanza di tanti anni il loro rapporto è sereno e disteso, anche per il bene dei figli a cui entrambi sono legatissimi.