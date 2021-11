Federica Panicucci annuncia le nozze con Marco Bacini: "Sarà un matrimonio classico"

LEGGI ANCHE >>> Nozze in vista per Federica Panicucci, ecco l'anello

In Marco, Federica ha trovato l'altra metà della mela. Con lui si sente libera di essere se stessa e ha imparato a ridere dei propri difetti. "Mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo", ha raccontato la conduttrice. Presto la coppia convolerà a nozze, probabilmente nel 2022 e, anche se ancora la data non è stata fissata, lei già vola con la fantasia: "Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi" confida.

Nel 2006 la Panicucci aveva sposato dopo 9 anni di fidanzamento il dj Mario Fargetta, dal quale ha avuto due figli, Sofia e Mattia. Nel 2015 è arrivata la separazione e un anno dopo un nuovo inizio insieme a Bacini. "Mi sento una donna cresciuta rispetto a prima" ha raccontato lei. La vita accanto all'imprenditore milanese è una festa continua da condividere con i follower. Sul suo profilo social non mancano gli scatti di coppia, sempre illuminati da sorrisi radiosi. Del resto, è lei stessa a spiegarlo: "Insieme è più bello".

