Compleanno scintillante per Federica Panicucci

“Tutto l'amore del mondo” per il compleanno di Federica Panicucci. La festa comincia a colazione con un tenerissimo biglietto dei figli per la mamma, poi una torta dedicata e tanti baci. Poi arriva una pioggia di messaggi social, una valanga di fiori e finalmente il mazzo di rose rosse del compagno Marco Bacini. E' lui che organizza il party serale con tantissimi invitati e in cui Federica sfoggia un look da togliere il fiato.