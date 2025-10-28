© Tgcom24
Per la conduttrice di “Mattino Cinque”, dopo la diretta a Mediaset, un pranzo di lusso con Marco Bacini
Giornata speciale per Federica Panicucci, che ha festeggiato il 58esimo compleanno tra lavoro, fiori e tanto amore. Dopo la diretta di “Mattino Cinque”, la conduttrice Mediaset si è concessa un pranzo di lusso a Milano con Marco Bacini tra baci e regali, mentre a casa è stata accolta da una cascata di fiori ricevuti da amici e fan. “Non è solo un compleanno, è un altro giro di meraviglia”, ha scritto in un post in cui mostra la torta con la candelina.
La coppia è stata immortalata dai paparazzi mentre si godeva un elegante pranzo meneghino in uno dei luoghi più esclusivi della città. Marco Bacini ha sorpreso Federica Panicucci con un prezioso regalo e lei ha ricambiato con baci e sorrisi. Come sempre, i due sono apparsi impeccabili e in perfetta sintonia. Marco con un abito blu navy, cravatta coordinata e occhiali da sole, mentre Federica ha scelto un look sofisticato: blusa bianca monospalla, gonna a tubino in pelle nera e décolleté dal tacco vertiginoso. Entrambi, elegantissimi, si sono concessi qualche tenerezza davanti ai flash, regalando ai fotografi anche un bacio appassionato.
Un compleanno all’insegna dell’amore, dell’eleganza e della complicità per una delle conduttrici più amate di Mediaset. Federica Panicucci, che fa coppia con Bacini da quasi dieci anni ed è mamma di Sofia e Mattia, nati dal matrimonio con l’ex Mario Fargetta, ha condiviso sul suo profilo Instagram una dolce foto di coppia con una torta e una candelina accesa.