La coppia è stata immortalata dai paparazzi mentre si godeva un elegante pranzo meneghino in uno dei luoghi più esclusivi della città. Marco Bacini ha sorpreso Federica Panicucci con un prezioso regalo e lei ha ricambiato con baci e sorrisi. Come sempre, i due sono apparsi impeccabili e in perfetta sintonia. Marco con un abito blu navy, cravatta coordinata e occhiali da sole, mentre Federica ha scelto un look sofisticato: blusa bianca monospalla, gonna a tubino in pelle nera e décolleté dal tacco vertiginoso. Entrambi, elegantissimi, si sono concessi qualche tenerezza davanti ai flash, regalando ai fotografi anche un bacio appassionato.