Da lunedì 15 settembre

"Mattino Cinque", Federica Panicucci e Francesco Vecchi ripartono con l'attualità e gli approfondimenti

Due ore di diretta quotidiana su Canale 5, dal lunedì al venerdì a partire dalle 8.40 

13 Set 2025 - 12:59
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

A partire da lunedì 15 settembre torna una nuova stagione di "Mattino Cinque", l’appuntamento mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Due ore di diretta quotidiana, dal lunedì al venerdì a partire dalle 8.40.

Il programma terrà compagnia ai telespettatori con notizie di attualità, cronaca, economia e politica con collegamenti costanti, ultime notizie e approfondimenti.

