A partire da lunedì 15 settembre torna una nuova stagione di "Mattino Cinque", l’appuntamento mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Due ore di diretta quotidiana, dal lunedì al venerdì a partire dalle 8.40.
Il programma terrà compagnia ai telespettatori con notizie di attualità, cronaca, economia e politica con collegamenti costanti, ultime notizie e approfondimenti.
