“Mattino Cinque News” chiude un'altra stagione di grande successo

Si è chiusa un’altra stagione all’insegna del successo per “Mattino Cinque News”, che si conferma leader della propria fascia d’ascolto sia in Autunno, che in Primavera. Il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha ottenuto una media del 19.80% di share sul pubblico totale (19.54% sul target commerciale), con 870.000 spettatori medi.