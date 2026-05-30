“Mattino Cinque” chiude una stagione da record

Grazie a una formula di infotainment solida e riconoscibile, capace di coniugare rigore giornalistico, tempestività e approfondimento, “Mattino Cinque” ha raccontato quotidianamente i principali temi dell’attualità, della cronaca e della politica attraverso il confronto con ospiti autorevoli, interviste esclusive e testimonianze dirette. Un risultato che conferma il valore di un appuntamento ormai consolidato nel panorama televisivo italiano e il forte rapporto di fiducia costruito nel tempo con il pubblico, che continua a scegliere “Mattino Cinque” come punto di riferimento per iniziare la giornata informato e aggiornato.