“Mattino Cinque” chiude una stagione da record

Si è conclusa venerdì 29 maggio un’altra stagione di grande successo per “Mattino Cinque”, che ha confermato il costante apprezzamento del pubblico per l’informazione mattutina di Canale 5.
Il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi si è confermato anche quest’anno leader della propria fascia d’ascolto, registrando una media del 22.3% di share sul pubblico totale (21.4% sul target commerciale) e 990.715 spettatori medi. Il programma cresce rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, guadagnando oltre 2.5 punti percentuali. Particolarmente significativo il dato sui 15-34enni: con una share che sfiora il 26%, il programma registra una crescita di quasi 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno.
Informazione mattutina
Grazie a una formula di infotainment solida e riconoscibile, capace di coniugare rigore giornalistico, tempestività e approfondimento, “Mattino Cinque” ha raccontato quotidianamente i principali temi dell’attualità, della cronaca e della politica attraverso il confronto con ospiti autorevoli, interviste esclusive e testimonianze dirette. Un risultato che conferma il valore di un appuntamento ormai consolidato nel panorama televisivo italiano e il forte rapporto di fiducia costruito nel tempo con il pubblico, che continua a scegliere “Mattino Cinque” come punto di riferimento per iniziare la giornata informato e aggiornato.
Autorevolezza e tempestività
“Mattino Cinque si conferma, ancora una volta, un punto di riferimento dell’informazione televisiva del mattino", ha dichiarato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. "Un successo che nasce dalla capacità di coniugare autorevolezza, tempestività e vicinanza al pubblico, grazie al lavoro di Federica Panicucci e Francesco Vecchi e all’impegno costante della squadra di Videonews. L’appuntamento con l’informazione mattutina di Canale 5, da lunedì proseguirà con Morning News, condotto da Dario Maltese”.