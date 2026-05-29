"Morning News", dal 1° giugno al via su Canale 5 il programma condotto da Dario Maltese

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Lunedì 1° giugno su Canale 5, in diretta dalle 8.40 torna "Morning News", il contenitore del mattino condotto da Dario Maltese. "Squadra meravigliosa, non vediamo l'ora di cominciare", ha detto il giornalista in collegamento con Federica Panicucci e Francesco Vecchi giunti all'ultima puntata della stagione di "Mattino Cinque".
"Federica e Francesco, avete fatto una stagione meravigliosa di grandissimo successo e noi cercheremo di tenere alta la bandiera del mattino di Canale 5", ha detto Maltese che torna, per il terzo anno consecutivo, al timone del contenitore mattutino in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Per l'informazione estiva conferme ma anche novità in vista: Francesco Vecchi cambia fascia oraria e condurrà, sempre da lunedì 1° giugno, "4 di sera news", il programma di approfondimento serale di Rete 4 in onda alle 20.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
"Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura con un programma importante", ha detto il giornalista. Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno infine ringraziato tutta la squadra di "Mattino Cinque" e dato appuntamento a settembre con la nuova edizione.