"Morning News", dal 1° giugno al via su Canale 5 il programma condotto da Dario Maltese

"Federica e Francesco, avete fatto una stagione meravigliosa di grandissimo successo e noi cercheremo di tenere alta la bandiera del mattino di Canale 5", ha detto Maltese che torna, per il terzo anno consecutivo, al timone del contenitore mattutino in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Per l'informazione estiva conferme ma anche novità in vista: Francesco Vecchi cambia fascia oraria e condurrà, sempre da lunedì 1° giugno, "4 di sera news", il programma di approfondimento serale di Rete 4 in onda alle 20.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.