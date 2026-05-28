Giorgia Meloni a "Mattino Cinque": "Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa"

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in diretta nella puntata del 28 maggio di "Mattino Cinque" dove ha affrontato i principali temi, dall'economia alla sicurezza. "Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa", ha detto la premier che nei giorni scorsi ha inviato una lettera alla Commissione UE con la richiesta di maggiore flessibilità per misure contro il caro energia.
Flessibilità contro il caro energia - "Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa poi lo paghi", ha sottolineato Meloni ribadendo che "se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. E quindi bisogna cercare un equilibrio". Sulla guerra in Iran e il blocco dello Stretto di Hormuz ha aggiunto: "Non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con gli strumenti ordinari. Ed è la ragione per cui l'Italia ha chiesto alla Commissione europea l'estensione di una flessibilità già concessa per le spese in sicurezza e difesa".
Immigrazione - Sul contrasto all'immigrazione illegale la premier ha detto che il governo può fare "ancora meglio". "Forse potremmo anche fare ancora meglio da subito se tutte le componenti dello Stato remassero nella nostra stessa direzione", ha detto Meloni. "Se i cittadini chiedono di fermare l'immigrazione illegale di massa e si fanno delle leggi con l'obiettivo di far rispettare l'ordinamento e di rispondere ai bisogni dei cittadini, poi ci si aspetta che chi deve far rispettare quella legge non lavori per fare in modo che quella legge venga messa in discussione ma per fare rispettare quella legge", ha detto la premier. E ha aggiunto: "Non mi sembra una cosa difficile, lo abbiamo visto accadere per l'Albania. Abbiamo avuto tanti casi in cui non si rema nella stessa direzione e questo rallenta la capacità che noi abbiamo di dare delle risposte. Saremmo più veloci se ci fosse questa spinta".
Sicurezza - Rispondendo a una domanda sui recenti fatti di Modena la Presidente del Consiglio ha spiegato che serve "fare piena luce". "Il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale. Qualcuno lo denuncia da molto prima, io da prima di arrivare al governo", ha detto la premier. "È anche una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa che, stando al numero degli sbarchi quest'anno, sta dando risultati importanti, ed è la ragione della nostra politica di rafforzamento dei presidi di sicurezza"