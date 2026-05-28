Giorgia Meloni a "Mattino Cinque": "Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa"

Immigrazione - Sul contrasto all'immigrazione illegale la premier ha detto che il governo può fare "ancora meglio". "Forse potremmo anche fare ancora meglio da subito se tutte le componenti dello Stato remassero nella nostra stessa direzione", ha detto Meloni. "Se i cittadini chiedono di fermare l'immigrazione illegale di massa e si fanno delle leggi con l'obiettivo di far rispettare l'ordinamento e di rispondere ai bisogni dei cittadini, poi ci si aspetta che chi deve far rispettare quella legge non lavori per fare in modo che quella legge venga messa in discussione ma per fare rispettare quella legge", ha detto la premier. E ha aggiunto: "Non mi sembra una cosa difficile, lo abbiamo visto accadere per l'Albania. Abbiamo avuto tanti casi in cui non si rema nella stessa direzione e questo rallenta la capacità che noi abbiamo di dare delle risposte. Saremmo più veloci se ci fosse questa spinta".