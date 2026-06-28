Federica Panicucci dottoressa a 58 anni: gli scatti social
© Instagram | Federica Panicucci
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Federica Panicucci e il figlio Mattia © Instagram
Un viaggio a Parigi per celebrare un traguardo importante: i 19 anni di Mattia, figlio di Federica Panicucci. Per la conduttrice Mediaset si è trattato di un'occasione dal forte valore emotivo, legata a una fase decisiva della crescita del ragazzo. Un momento privato che la presentatrice ha scelto, almeno in parte, di condividere con i suoi follower.
In un post pubblicato su Instagram dalla conduttrice compare uno scatto realizzato in un ristorante della capitale francese. Nell'immagine la Panicucci, elegantissima, abbraccia il figlio, con cui la somiglianza è evidente soprattutto nel sorriso. La dedica che accompagna la foto ha immediatamente attirato l'attenzione dei follower: "Sono orgogliosa dell'uomo che stai diventando e infinitamente grata di essere la tua mamma. Buon compleanno amore mio". Un messaggio che ha raccolto nel giro di poco tempo numerosi commenti di auguri e affetto da parte degli utenti, tra chi ha sottolineato la bellezza del legame madre - figlio e chi ha voluto fare personalmente gli auguri al giovane Mattia.
Mattia, oggi 19enne, è nato dall'unione tra Federica Panicucci e il disc jockey Mario Fargetta. I due sono stati una coppia dal 1995 fino al 2015 e si sono sposati nel 2006. Dal loro matrimonio è nata anche un'altra figlia, Sofia. Dopo la fine della relazione, la conduttrice ha intrapreso una nuova fase della sua vita sentimentale, legandosi dal 2016 a Marco Bacini.
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