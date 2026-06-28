In un post pubblicato su Instagram dalla conduttrice compare uno scatto realizzato in un ristorante della capitale francese. Nell'immagine la Panicucci, elegantissima, abbraccia il figlio, con cui la somiglianza è evidente soprattutto nel sorriso. La dedica che accompagna la foto ha immediatamente attirato l'attenzione dei follower: "Sono orgogliosa dell'uomo che stai diventando e infinitamente grata di essere la tua mamma. Buon compleanno amore mio". Un messaggio che ha raccolto nel giro di poco tempo numerosi commenti di auguri e affetto da parte degli utenti, tra chi ha sottolineato la bellezza del legame madre - figlio e chi ha voluto fare personalmente gli auguri al giovane Mattia.