Federica Panicucci festeggia a Parigi: gli auguri più dolci sono quelli dei figli

"La tua luce illumina e ispira. Sei di una bellezza che va oltre ciò che si vede e di una profondità che va oltre ciò che si riesce a raccontare. La tua personalità conquista, perché ogni cosa che fai parla della donna meravigliosa che sei. Unica e speciale, dentro e fuori. Buon compleanno, Federica", si legge in uno dei commenti più lunghi, pubblicato dalla scrittrice Elisabetta Cametti. Non manca neppure un intervento entusiasta di Taylor Mega: "La bellezza!! E lo stile", accompagnato dall’emoji con gli occhi a forma di cuoricini.