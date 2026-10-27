Compleanni VIP

Federica Panicucci festeggia a Parigi: gli auguri più dolci sono quelli dei figli

Per l’occasione, la conduttrice televisiva ha pubblicato una foto con alle spalle la Tour Eiffel illuminata. Elegantissima, ha raccolto tantissimi commenti 

27 Ott 2026 - 13:30
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Federica Panicucci spegne 59 candeline. La conduttrice televisiva compie gli anni il 27 ottobre e quest’anno ha condiviso il momento speciale insieme ai propri follower su Instagram, pubblicando un post e diverse Storie a tema compleanno. Nella foto condivisa sul profilo si trova a Parigi di sera, precisamente nell’area monumentale nota come Trocadéro, e posa di fronte alla telecamera con alle spalle la Tour Eiffel illuminata. Panicucci ha accompagnato lo scatto con due semplici parole: "Birthday attitude", traducibile come "modalità compleanno" o "mood da compleanno". Insomma, alla showgirl la voglia di festeggiare in grande stile il suo giorno speciale non sembra proprio mancare.

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L’outfit e i commenti su Instagram

 Non sono mancati i commenti entusiasti dei follower, che oltre a farle gli auguri si sono anche complimentati con lei per il look. Nella foto, infatti, Panicucci è molto elegante: indossa un blazer nero, degli hot pants, delle calze di nylon e un paio di tacchi a spillo. L’outfit scuro è abbinato a una lunga collana dalla colorazione più chiara.

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"La tua luce illumina e ispira. Sei di una bellezza che va oltre ciò che si vede e di una profondità che va oltre ciò che si riesce a raccontare. La tua personalità conquista, perché ogni cosa che fai parla della donna meravigliosa che sei. Unica e speciale, dentro e fuori. Buon compleanno, Federica", si legge in uno dei commenti più lunghi, pubblicato dalla scrittrice Elisabetta Cametti. Non manca neppure un intervento entusiasta di Taylor Mega: "La bellezza!! E lo stile", accompagnato dall’emoji con gli occhi a forma di cuoricini.

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Una pioggia di auguri

 Sfogliando le Storie, invece, ci si imbatte nella ricondivisione di tanti auguri arrivati da alcuni degli amici più cari della conduttrice. Elisabetta Cametti è presente anche qui, con una foto in cui posa con la festeggiata di fronte all’obiettivo.

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Gli auguri più teneri sono però quelli dei figli Sofia (21 anni) e Mattia (19 anni), che hanno preparato alla madre un biglietto speciale: "Auguri mamma! Ti amiamo tanto!". Le due frasi sono circondate da una miriade di cuori e stelline. Non sono mancati poi, quelli, in diretta, del collega di Mattino 5 Francesco Vecchi.

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