Durante l'asta, però, la situazione le è sfuggita progressivamente di mano: "Continuavo a fare offerte e a rilanciare. Era la prima asta a cui partecipavo e non sapevo bene come funzionasse", ha raccontato. A incoraggiarla a proseguire ci pensò proprio Jones, che la spinse a non lasciarsi sfuggire il quadro. Kardashian continuò quindi a rilanciare fino ad aggiudicarselo, superando il limite di spesa che si era imposta inizialmente. Come ha ammesso lei stessa, l'adrenalina della competizione aveva preso il sopravvento.