Kim Kardashian © Instagram
Lewis Hamilton avrebbe scelto una soluzione decisamente fuori dal comune per festeggiare il 46esimo compleanno di Kim Kardashian. Assente perché impegnato in Formula 1, il pilota Ferrari avrebbe trovato un modo lussuoso per farsi perdonare: secondo i rumors, le avrebbe donato una Bugatti Veyron dal valore stimato di circa 3,5 milioni di dollari, pari a quasi 3 milioni di euro. Al momento, tuttavia, non risultano conferme ufficiali né sull'acquisto dell'auto né sull'identità del destinatario del regalo. Il condizionale resta quindi d'obbligo, anche se la storia ha già conquistato le cronache internazionali.
Kim Kardashian festeggia con la famiglia
Ilcmpleanno di Kim si è svolto senza la presenza di Hamilton. L'imprenditrice ha scelto di trascorrere la ricorrenza in un'atmosfera familiare, con una cena in un ristorante di Beverly Hills. Accanto a lei, la madre Kris Jenner e le sorelle, protagoniste di una serata lontana dai riflettori delle grandi feste mondane. L'assenza del sette volte campione del mondo avrebbe avuto una ragione professionale: Hamilton era impegnato con i preparativi legati al Gran Premio degli Stati Uniti.
Da Parigi al Super Bowl
Quello tra Hamilton e Kardashian non sarebbe un incontro nato all'improvviso. I due si conoscono da anni, ma nel corso del 2026 le voci su un possibile coinvolgimento sentimentale si sono intensificate, trasformando una conoscenza di lunga data in uno degli argomenti più discussi del gossip internazionale. I primi avvistamenti che hanno acceso i sospetti sono arrivati a febbraio, tra le Cotswolds e Parigi. Successivamente, la loro presenza al Super Bowl ha contribuito a rafforzare le indiscrezioni. Nei mesi seguenti, nuove immagini e apparizioni condivise, da Tokyo al Coachella fino a una giornata trascorsa a Malibu, hanno continuato ad alimentare l'attenzione dei media.
Anche i social hanno avuto un ruolo nella ricostruzione della presunta storia. A giugno Kim avrebbe iniziato a menzionare più spesso il pilota online, mentre Hamilton avrebbe mostrato di apprezzare il sostegno ricevuto dall'imprenditrice durante il weekend del Gran Premio di Monaco. Tra viaggi, incontri e uscite pubbliche, i rumors hanno così preso sempre più consistenza.