Quello tra Hamilton e Kardashian non sarebbe un incontro nato all'improvviso. I due si conoscono da anni, ma nel corso del 2026 le voci su un possibile coinvolgimento sentimentale si sono intensificate, trasformando una conoscenza di lunga data in uno degli argomenti più discussi del gossip internazionale. I primi avvistamenti che hanno acceso i sospetti sono arrivati a febbraio, tra le Cotswolds e Parigi. Successivamente, la loro presenza al Super Bowl ha contribuito a rafforzare le indiscrezioni. Nei mesi seguenti, nuove immagini e apparizioni condivise, da Tokyo al Coachella fino a una giornata trascorsa a Malibu, hanno continuato ad alimentare l'attenzione dei media.