A suscitare particolare interesse è soprattutto la fotografia di una cena organizzata in un contesto intimo. La tavola appare preparata per due persone e, sullo sfondo, i fuochi d'artificio illuminano il cielo, creando un'atmosfera che sembra uscita da una serata speciale. Un dettaglio che ha inevitabilmente acceso le speculazioni: Kim è in compgnia di Lewis Hamilton? Il sospetto di una possibile fuga a due nasce anche dalla coincidenza dei viaggi e dall'atmosfera romantica degli scatti. Non è escluso che i due abbiano scelto di trascorrere del tempo insieme senza condividere pubblicamente immagini di coppia.