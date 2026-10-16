Kim Kardashian vola nelle Filippine per il compleanno, è in dolce compagnia?
La star americana si prepara a compiere 46 anni il 21 ottobre e sceglie di anticipare le celebrazioni con un viaggio esotico tra bagni in acque turchesi e tramonti spettacolari
Kim Kardashian ha deciso di concedersi una fuga nelle Filippine a pochi giorni dal 21 ottobre, data in cui spegnerà 46 candeline. L'imprenditrice e personaggio televisivo ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti della trasferta attraverso un album pubblicato su Instagram, accompagnato da una didascalia dedicata alle sue avventure di compleanno. Le immagini raccontano un soggiorno all'insegna del relax e della scoperta, tra panorami mozzafiato e attività pensate per rendere speciale l'occasione.
Il racconto fotografico si apre con un'immagine di Kim affacciata sul mare, intenta ad ammirare il paesaggio. Le fotografie successive restituiscono un'atmosfera decisamente più spensierata: la festeggiata si diverte in acqua, si lascia conquistare dalla bellezza del mare tropicale e si ritaglia anche un momento simbolico per spegnere le candeline. Tra gli scatti più curiosi spicca quello in cui disegna un cuore con le mani sott'acqua, un gesto che aggiunge una nota romantica al reportage della vacanza.
Una cena per due alimenta le indiscrezioni
A suscitare particolare interesse è soprattutto la fotografia di una cena organizzata in un contesto intimo. La tavola appare preparata per due persone e, sullo sfondo, i fuochi d'artificio illuminano il cielo, creando un'atmosfera che sembra uscita da una serata speciale. Un dettaglio che ha inevitabilmente acceso le speculazioni: Kim è in compgnia di Lewis Hamilton? Il sospetto di una possibile fuga a due nasce anche dalla coincidenza dei viaggi e dall'atmosfera romantica degli scatti. Non è escluso che i due abbiano scelto di trascorrere del tempo insieme senza condividere pubblicamente immagini di coppia.