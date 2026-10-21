Oggi, l'influencer da quasi 350 milioni di follower, è anche una delle imprenditrici americane più influenti. Nel 2019 ha lanciato Skims, brand di intimo, shapewear e loungewear, a cui ha affiancato linee di bellezza e cosmesi come Skkn by KIm. Parallelamente alla carriera imprenditoriale, Kim ha intrapreso un percorso di studi in giurisprudenza (seguendo le orme del padre), impegnandosi attivamente per la riforma della giustizia penale negli Stati Uniti e ottenendo la grazia o la riduzione della pena per diversi detenuti. Kim Kardashian non è più soltanto la regina dei social e dei red carpet, ma un'imprenditrice in grado di orientare i mercati, i media e l'estetica contemporanea.