Accanto a Kim Kardashian e Naomi Watts anche Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka e Cauã Reymond. La possibilità di sostenersi, proteggersi e aiutarsi a ritrovare la propria strada è uno degli aspetti che Kim considera più significativi, un messaggio che condivide pienamente e che, secondo lei, merita di arrivare soprattutto al pubblico femminile. La legale che interpreta è una donna abituata a prendere in mano le situazioni e a trasformare le difficoltà in occasioni per affermarsi. Dieci anni prima degli eventi raccontati nella serie, è stata proprio lei a immaginare un futuro professionale diverso, lasciando insieme ad alcune colleghe uno studio legale maschilista per fondarne uno indipendente.