Katy Perry ha passato il giorno del suo 42esimo compleanno insieme a Justin Trudeau, ex primo ministro del Canada. I due stanno insieme da luglio del 2025, e la cantante statunitense e il suo compagno sembrano più felici che mai.
Un compleanno immerso nella natura
La popstar di "I kissed a girl" ha festeggiato il suo compleanno lontano dalla frenesia californiana. Katy Perry e Justin Trudeau hanno fatto un'arrampicata e la cantante ha condiviso alcuni scatti di loro due insieme con l'imbragatura di sicurezza, mentre si scambiano un romantico bacio. "Sono salita al livello 42 questa settimana!", ha scherzato l'artista con un post su Instagram. La cantante ha anche aggiunto che si sentiva indifferente all'idea di essere arrivata ai 42 anni, ma poi le hanno detto e consigliato che questo traguardo va goduto a pieno. Perry ha anche fatto, all'interno dello stesso post, una dolce dedica a Trudeau: "Mi va benissimo compiere 42 anni purché possa compierli insieme a te. Ora torno a vivere la mia vita", con tanto di emoticon con il cuore.
Una storia importante
Katy Perry e il politico canadese Justin Trudeau sono stati avvistati la prima volta a Montreal nel luglio del 2025. "Ho incontrato Justin in tour, e poi le cose sono cambiate", ha raccontato la cantante alla rivista People. La popstar era uscita dalla lunga relazione con Orlando Bloom, con cui ha avuto la figlia Daisy: "Non sarei rimasta in qualcosa per nove anni se non ci fossero state cose davvero importanti da imparare. Ogni relazione è un insegnamento, giusto? Ho dovuto lasciar perdere per poter andare avanti. Ho sempre desiderato questo amore epico e leggendario, e poi è arrivato", ha confidato Perry.
Il suo fan numero uno
La cantante ha raccontato che il compagno Justin Trudeau è il suo più grande sostenitore, partecipa a diversi suoi concerti e conosce le sue canzoni a memoria. Katy Perry ha definito l'attuale fidanzato come "l'amore della sua vita", in un'intervista a People.