Katy Perry e il politico canadese Justin Trudeau sono stati avvistati la prima volta a Montreal nel luglio del 2025. "Ho incontrato Justin in tour, e poi le cose sono cambiate", ha raccontato la cantante alla rivista People. La popstar era uscita dalla lunga relazione con Orlando Bloom, con cui ha avuto la figlia Daisy: "Non sarei rimasta in qualcosa per nove anni se non ci fossero state cose davvero importanti da imparare. Ogni relazione è un insegnamento, giusto? Ho dovuto lasciar perdere per poter andare avanti. Ho sempre desiderato questo amore epico e leggendario, e poi è arrivato", ha confidato Perry.