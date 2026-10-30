Federica Nargi in versione "mondina"... in Laos
© Instagram | La vacanza di Federica Nargi in Laos
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La mora e la bionda hanno entusiasmato i propri follower con uno stacchetto che riporta alla mente il lungo periodo passato a Striscia la Notizia
Non servono occasioni speciali per ritrovare la sintonia di un tempo. Lo hanno dimostrato Federica Nargi e Costanza Caracciolo, protagoniste di un video pubblicato su Instagram il 29 ottobre. Le due showgirl si sono ritrovate davanti alla telecamera per improvvisare un balletto, tra sorrisi e movimenti a ritmo di musica. A accompagnare le immagini, una frase scelta da Nargi che racconta bene il loro rapporto: "Basta poco per tornare quelle di sempre".
La loro amicizia è nata nel 2008, quando entrambe conquistarono la vittoria nel programma Veline. Da quel momento iniziò un percorso televisivo condiviso che le portò a diventare una presenza fissa a Striscia la Notizia. Rimasero sul bancone del tg satirico di Canale 5 per quattro edizioni consecutive, dal 2008 al 2012, entrando tra le coppie più riconoscibili nella storia della trasmissione. In totale fecero 885 puntate.
Sia per Nargi che per Caracciolo l'esperienza a Striscia la Notizia rappresentò un importante trampolino di lancio verso nuove opportunità nel mondo dello spettacolo e della moda. Ma il legame costruito negli studi televisivi non si esaurì con la fine dell'avventura a Striscia: tra le due nacque un'amicizia destinata a durare anche lontano dai riflettori.
Negli anni successivi, Federica e Costanza hanno costruito i rispettivi percorsi professionali e familiari. Entrambe sono diventate imprenditrici, hanno consolidato la propria presenza sui social e si sono dedicate alla maternità. Nargi condivide la vita con l'ex calciatore Alessandro Matri, mentre Caracciolo è legata a Christian Vieri.
Gli impegni e i cambiamenti delle loro vite non hanno però allentato la complicità nata ai tempi della televisione, come dimostrato dallo stacchetto pubblicato su Instagram, vero e proprio tributo al loro passato da veline.
© Instagram | La vacanza di Federica Nargi in Laos
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