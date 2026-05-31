Federica Nargi in bikini supersexy, le vacanze sulla spiaggia da sogno
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Alessandro Matri e Federica Nargi © Instagram
Federica Nargi e Alessandro Matri sanno bene come trasformare anche un momento qualunque di vacanza in un siparietto social tutto da ridere. Stavolta è bastato un lettino, un po' di sole e qualche addominale improvvisato per accendere l'ennesimo botta e risposta tra l'ex velina e l'ex calciatore, coppia tra le più seguite e longeve del mondo dello spettacolo.
Insieme dal marzo 2009, genitori di Sofia, nata nel 2016, e Beatrice, arrivata nel 2019, Nargi e Matri hanno costruito negli anni un rapporto fatto di complicità, famiglia e molta ironia. Un equilibrio che non hanno mai raccontato come una favola perfetta, ma come una storia vera, con momenti belli, difficoltà e inevitabili discussioni.
L'ultimo siparietto arriva direttamente dalle recenti vacanze di famiglia a Milano Marittima. Federica Nargi ha ripreso Alessandro Matri di nascosto mentre l'ex attaccante, disteso sul lettino a prendere il sole, faceva gli addominali. Una scena semplice, ma perfetta per scatenare la battuta della compagna.
Vedendolo allenarsi anche in pieno relax, Federica gli ha chiesto se avesse "il senso di colpa" per quello che aveva mangiato. Una provocazione leggera, alla quale Matri ha risposto restando perfettamente nel gioco.
L'ex calciatore ha infatti replicato dicendo di avere "il senso di responsabilità" nei confronti di Federica, lasciando intendere di volersi mantenere in forma anche per lei. Una risposta da perfetto compagno premuroso, almeno nelle intenzioni.
Nargi, però, non ha lasciato passare la battuta e lo ha smontato con una sola parola: "Falso". Poi la risata, quella che ha reso il video ancora più spontaneo e divertente. Nessuna posa costruita, nessuna scenetta studiata: solo il modo naturale con cui i due si prendono in giro da anni.
Proprio questa normalità è uno degli aspetti che rende Federica Nargi e Alessandro Matri così amati dal pubblico. In passato l'ex velina aveva raccontato senza filtri che anche loro hanno affrontato momenti complicati, spiegando che la "famiglia del Mulino Bianco" non esiste e che le crisi fanno parte di ogni rapporto.
Parole che oggi sembrano ritrovare senso anche in questi piccoli momenti social. Perché dietro le battute, le prese in giro e i video ironici c'è una coppia che ha imparato a non prendersi troppo sul serio. Il loro segreto sembra essere questo: sapersi punzecchiare, ridere insieme e trasformare anche un allenamento sul lettino in una dichiarazione d'amore tutta loro.
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