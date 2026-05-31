Federica Nargi e Alessandro Matri sanno bene come trasformare anche un momento qualunque di vacanza in un siparietto social tutto da ridere. Stavolta è bastato un lettino, un po' di sole e qualche addominale improvvisato per accendere l'ennesimo botta e risposta tra l'ex velina e l'ex calciatore, coppia tra le più seguite e longeve del mondo dello spettacolo.