Federica Nargi in bikini supersexy, le vacanze sulla spiaggia da sogno

Federica Nargi è in vacanza su una spiaggia da sogno insieme alle due figlie Sofia e Beatrice. Dalla località paradisiaca la ex velina, che era già stata alle Maldive per le feste, manda alcune immagini che la ritraggono super sexy in bikini e non mancano nemmeno i siparietti con le bambine. La più piccola mostra un po’ di gelosia nei confronti della sorella più grande e la Nargi filma la divertente lamentela della piccolina.