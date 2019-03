Federica Nargi mamma bis, è nata Beatrice

Federica Nargi è di nuovo mamma. Con un messaggio su Instagram, il suo compagno Alessandro Matri ha annunciato la nascita della secondogenita Beatrice , accompagnato dalla foto di un fiocco rosa: "Benvenuta amore nostro". Pioggia di like e auguri da parte dei fan. La coppia, che è legata dal 2009, ha già una bambina, Sofia, nata due anni fa.

Alcuni giorni fa, l'ex velina aveva condiviso sul suo profilo Instagram un video che celebrava l'unione decennale con il calciatore del Sassuolo, il loro amore insieme alla piccola Sofia, in attesa dell'arrivo di Beatrice: "Quello che abbiamo costruito in questi anni è qualcosa di meraviglioso. Non smetterò mai di ringraziarti, amore mio".