Alessandro Matri fa l’albero di Natale con le figlie

Alessandro Matri si è sempre dimostrato un papà molto presente, premuroso e giocherellone. In passato si è lasciato filmare mentre veniva truccato dalle figlie, altre volte alle prese con i giochi o i balli in casa e ora è toccato agli addobbi. L’ex calciatore, in assenza della moglie Federica Nargi, è salito e sceso dalla scala per decorare al meglio l’abete che ha piazzato in mezzo al salotto. Con l’aiuto di Sofia e Beatrice, 8 e 5 anni, ha riscaldato l’ambiente con palline, lucine e oggetti festosi. Poi hanno posato soddisfatti davanti all’albero e per rappresentare Federica hanno scelto un cartonato. Lei ha risposto con cuoricini social e un dolcissimo “Mi mancate”.