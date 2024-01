Federica Nargi e Alessandro Matri: "Ormai dormiamo in camere separate"

Ospiti nel podcast di Diletta Leotta i due si lasciano andare a confessioni sul loro menage casalingo e rivelano: "Ormai dormiamo in camere separate". Ma nessuna crisi in vista, solo temporanee necessità legate alle esigenze delle piccole di casa.

Federica Nargi e Alessandro Matri, nessuna crisi Federica Nargi e Alessandro Matri sono affiatatissimi e ospiti di Diletta Leotta si prendono in giro e ridono l'uno dell'altra come solo chi ha grande complicità riesce a fare. "Cerchiamo sempre di mostrare ciò che siamo realmente, con le nostre litigate, le sue prese in giro, quella che è la nostra realtà. Ma alla fine è un mondo ovattato, facciamo vedere quello che vogliamo far vedere" dice la ex velina (ribadendo un concetto sul quale si era già espressa), che racconta la sua quotidianità con il compagno. I due rivelano anche di dormire spesso in camere separate: "Addormentiamo le bambine nella loro cameretta... dobbiamo addormentarle noi perché loro non si addormentano da sole. Poi a un certo punto della notte arriva una delle due in camera nostra e di conseguenza uno dei due passa nell'altra camera". "Più io", sottolinea Alessandro e Federica conferma tra le risate.

Alessandro Matri papà eccezionale con le due figlie Con le figlie Sofia (7 anni) e Beatrice (4) Alessandro Matri è un papà eccezionale. "La maggior parte delle volte è la vittima, lo trovi lì che si fa pettinare, truccare, si fa fare le treccine..." rivela Federica Nargi. Infatti non mancano i video social in cui Matri si esibisce in passi di danza classica o si presta per una sessione di make-up. "E' un bravissimo papà" dice la showgirl, che poi spiega: "Diciamo che l'ho messo sotto a lavorare da subito con le bambine... Da appena nate cambia il pannolino, fa il bagnetto, dà il biberon. Immediatamente".



La storia d'amore tra Federica Nargi e Alessandro Matri, come si sono conosciuti? Il primo incontro tra Federica Nargi e Alessandro Matri è avvenuto in discoteca a Milano quando lei aveva solo 18 anni e lui 24. E' stato l'ex calciatore a fare il primo passo, mentre Federica si è fatta desiderare a lungo negandogli il numero di telefono per un mese. L'ex velina di "Striscia la notizia" ammette la sua gelosia estrema, soprattutto nei primi tempi della love story: "Anche gli amici suoi non potevano parlare con nessuna perché io pensavo: ‘Se loro parlano con qualcuno allora vuole dire che poi creano una situazione'" ma l'ex calciatore assicura: "Ora è molto migliorata". In quindici anni di relazione non sono mancate discussioni e alti e bassi, e l'arrivo delle figlie ha sicuramente portato qualche scossone, ma una crisi vera non c'è mai stata. Di recente hanno affrontato il trasloco da Roma a Milano, ma tornano spesso nella città che amano di più.