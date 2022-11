Federica Nargi e Alessandro Matri: "Quello che vedete sui social è tutto finto"

Sono affiatati e molto felici, ma anche in casa loro gli screzi e i momenti no non mancano. "Le persone vedono sui social le famiglie del Mulino Bianco ma è tutto finto" dice la coppia al Corriere della Sera, per sottolineare come anche per loro la vita quotidiana è a volte diversa da quella che appare su uno schermo.

Gli inizi

Federica Nargi e Alessandro Matri si sono conosciuti in discoteca quando lei aveva 18 anni e lui 24. E' stato l'ex calciatore a fare il primo passo, mentre l'ex velina si è fatta desiderare a lungo. "Non gli ho dato il numero per un mese, semmai lo chiamavo io da numero sconosciuto. Ma me lo ritrovavo nei locali la domenica", ha raccontato Federica Nargi. Hanno preso a frequentarsi e, nonostante alla prima cena di coppia lei abbia cucinato dei sofficini, l'amore è sbocciato e resiste dopo 13 anni. Lei si è innamorata della sua capacità di aspettarla, lui è rimasto colpito dalla semplicità che ha dimostrato... ma tutti e due ammettono che il fattore estetico ha avuto un ruolo importante.

La gelosia di Federica Nargi

"La distanza ha aiutato" ha rivelato Alessandro Matri parlando dei loro primi tempi, quando lei viveva a Milano e lui giocava al Cagliari, poi alla Juventus, alla Fiorentina e infine al Genoa. E Federica Nargi ha specificato: "Ha aiutato a costruire fiducia. Io sono di una gelosia estrema, anche se non me ne dà motivo, ma le spasimanti mi preoccupavano: era calciatore, bello, famoso". Memorabile una scenata di gelosia in discoteca. "Andiamo in un locale, io arrivo per prima. Poi, vedo arrivare lui, che si sta chiudendo la giacca. Una gli va addosso, gli chiude i bottoni e gli fa: hai freddo?" inizia la ex velina, e il suo compagno conclude: "Ho visto come un’onda anomala attraversare la sala e piombare addosso a questa tizia. Prenderla. Spostarla di peso".

"La famiglia del Mulino Bianco non esiste"

Come ogni coppia, hanno anche loro dei momenti difficili e liti e piccoli screzi non mancano. "Le persone vedono sui social le famiglie del Mulino Bianco ma è tutto finto: le discussioni ci sono, chi non litiga col marito?" dice Federica Nargi che però specifica anche: "Una crisi vera non c'è mai stata". Alessandro Matri le fa eco, spiegando come i motivi di conflitto siano aumentati con l'arrivo delle bambine: "Essere genitori ti obbliga a prendere decisioni continue", spiega. Ma le questioni su cui si dividono sono poche e superficiali, dal fare ordine in casa allo scegliere con quale famiglia passare il Natale.



Genitori "ansiosi"

Con le figlie Sofia (6 anni) e Beatrice (3) sono genitori attenti e premurosi. Ma anche "ansiosi e troppo permissivi" per usare le parole di Federica Nargi. La ex velina racconta che lei e Alessandro Matri si dedicano molto alle figlie, cercando di inventare spesso giochi e attività che le coinvolgono: "Piuttosto, le faccio spolverare, pulire. Dico: facciamo un gioco, puliamo i giocattoli. Ci cascano" rivela la ex velina.

Le nozze? "Arriveranno"

Insomma, con le loro figlie Federica Nargi e Alessandro Matri formano una famiglia sicuramente molto felice e in molti si chiedono quando arriverà il matrimonio. "Arriverà. Ma già avere un figlio vuol dire 'per sempre'. Lo faremo perché è un segno d’amore e una tutela delle figlie" conferma l'ex calciatore. Il loro segreto lo svela la showgirl: "Ci prendiamo molto in giro. Siamo come Sandra e Vianello... Ridiamo come matti".