Il 1° maggio è stato un giorno speciale per Federica Nargi e la sua famiglia. Proprio in questa giornata la primogenita Sofia, 9 anni, ha festeggiato la sua Prima Comunione. Una tappa attesa, vissuta con la discrezione che l'ex velina e il compagno Alessandro Matri hanno sempre riservato alle figlie e raccontata sui social con la misura giusta, tra emozione e voglia di condividere il momento con i fan.