Federica Nargi in bikini supersexy, le vacanze sulla spiaggia da sogno
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Tutti i dettagli di una tappa importante per la primogenita dell'ex velina e di Alessandro Matri: il completo rosa di mamma Federica, l'abito di Sofia, il pranzo nella location decorata di bianco e rosa
Federica Nargi e Alessandro Matri in occasione della Prima Comunione della figlia Sofia © Instagram
Il 1° maggio è stato un giorno speciale per Federica Nargi e la sua famiglia. Proprio in questa giornata la primogenita Sofia, 9 anni, ha festeggiato la sua Prima Comunione. Una tappa attesa, vissuta con la discrezione che l'ex velina e il compagno Alessandro Matri hanno sempre riservato alle figlie e raccontata sui social con la misura giusta, tra emozione e voglia di condividere il momento con i fan.
"Un giorno pieno di emozioni e luce: la tua prima Comunione". Così ha scritto la 36enne ex velina nelle storie Instagram, pubblicando uno scatto di famiglia in cui appare con il compagno Alessandro Matri, 41 anni, ex calciatore di Juventus, Milan e Cagliari, e con le loro due bambine: Sofia, in tunichetta bianca da comunicanda, e la piccola Beatrice, 7 anni, nata il 16 marzo 2019.
Anche Matri ha voluto dedicare un pensiero pubblico alla figlia maggiore: "Un passo in più nel tuo cammino e io ti tengo la mano, sempre". Parole semplici, che restituiscono il ritratto di una coppia da sempre molto attenta a tenere riservata la vita privata. Da quando sono nate Sofia e Beatrice, le bambine sono diventate la priorità assoluta: lo hanno raccontato in più occasioni, tanto Federica quanto Alessandro.
A catturare l'attenzione del pubblico, oltre alla cerimonia, sono stati gli outfit della famiglia, scelti con cura e perfettamente coordinati. Federica ha indossato un completo rosa chiaro composto da pantaloni, giacca e un gilet a fascia con piccoli bottoncini. Una scelta delicata, lontana dai look più audaci a cui ci ha abituati sui social.
Matri ha optato per un completo elegante blu scuro, smorzato da mocassini e da una t-shirt sui toni del blu, più sportiva, che ha alleggerito l'insieme. Beatrice, sorellina della festeggiata, ha sfoggiato un completino rosa chiaro en pendant con quello della mamma.
Dopo la cerimonia in chiesa, Sofia si è cambiata indossando un nuovo abitino: parte alta in merletto, gonna in tulle bianco e una coroncina di fiori in merletto tra i capelli, dettaglio che ha conquistato follower e amici di famiglia.
I festeggiamenti sono poi proseguiti con un pranzo in famiglia in una location da sogno, decorata con fiori bianchi e rosa, in pendant con i colori scelti per gli outfit. Un quadretto familiare che fotografa, ancora una volta, l'unione della famiglia Nargi-Matri.
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