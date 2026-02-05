Festa di compleanno a mezzanotte per Federica Nargi: sulla torta due "18" | E il compagno Matri le dedica una poesia

Federica Nargi in bikini supersexy, le vacanze sulla spiaggia da sogno
La showgirl ha spento 36 candeline con alcuni cari amici. E sui social arriva, a sorpresa, il componimento in versi dell'ex calciatore
Federica Nargi festeggia 36 anni. Anzi, "due volte 18 anni" a giudicare dalla splendida torta di compleanno che ha ricevuto in un noto ristorante di Milano. Sul dolce, infatti, non c'era il numero 36 ma due volte il 18. Del resto lei, mamma di due bambine, rimane sempre una ragazzina. Allo scoccare della mezzanotte tra il 4 e il 5 febbraio, l'ex velina ha spento le candeline in compagnia di alcuni cari amici e poi si è abbandonata a panna e lampone, i due ingredienti della torta. Intorno a lei, tanti sorrisi e tanta musica. Qualche ora dopo, sui social, il compagno ed ex calciatore Alessandro Matri le ha dedicato un componimento in rima: "Più che una poesia sembra uno stornello / ma non mi viene il ritornello / Alla fine ci rinuncio / E le solite parole ti pronuncio / Tanti auguri amore mio".
Le immagini del compleanno sono state condivise sui social dalla stessa Nargi, che durante la festa milanese ha sfoggiato come sempre il suo contagioso sorriso. Mamma di due bambine - Sofia, 9 anni e Beatrice, 6 - è fidanzata dal 2009 con Alessandro Matri, ex calciatore - tra le altre squadre - di Milan, Juventus, Cagliari, Fiorentina, Genoa e Lazio. Il suo compagno, 41 anni, le ha anche dedicato una poesia sui social, a corredo di alcuni scatti con la sua dolce metà. "Ecco ci risiamo / È il tuo compleanno / Mo' che ci inventiamo / Chiedo all'Intelligenza artificiale / ma che ne sa lei di quanto sei speciale / Mi devo impegnare / Perché tu mi hai insegnato ad amare / Ridiamo e litighiamo / Ma sempre a far pace noi finiamo / Perché noi siamo un macello / Ma alla fine questo è il bello / Più che una poesia sembra uno stornello / ma non mi viene il ritornello / Alla fine ci rinuncio / E le solite parole ti pronuncio / Tanti auguri amore mio".