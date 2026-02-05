Festa di compleanno a mezzanotte per Federica Nargi: sulla torta due "18" | E il compagno Matri le dedica una poesia

Le immagini del compleanno sono state condivise sui social dalla stessa Nargi, che durante la festa milanese ha sfoggiato come sempre il suo contagioso sorriso. Mamma di due bambine - Sofia, 9 anni e Beatrice, 6 - è fidanzata dal 2009 con Alessandro Matri, ex calciatore - tra le altre squadre - di Milan, Juventus, Cagliari, Fiorentina, Genoa e Lazio. Il suo compagno, 41 anni, le ha anche dedicato una poesia sui social, a corredo di alcuni scatti con la sua dolce metà. "Ecco ci risiamo / È il tuo compleanno / Mo' che ci inventiamo / Chiedo all'Intelligenza artificiale / ma che ne sa lei di quanto sei speciale / Mi devo impegnare / Perché tu mi hai insegnato ad amare / Ridiamo e litighiamo / Ma sempre a far pace noi finiamo / Perché noi siamo un macello / Ma alla fine questo è il bello / Più che una poesia sembra uno stornello / ma non mi viene il ritornello / Alla fine ci rinuncio / E le solite parole ti pronuncio / Tanti auguri amore mio".