Le tonalità autunnali contribuiscono a definire l'insieme, che mescola elementi classici e dettagli dal gusto contemporaneo. A completare l'abbinamento ci sono mocassini bassi e calzettoni lasciati bene in vista, un accostamento che richiama le tendenze preppy. Gli occhiali da sole oversize aggiungono un tocco deciso, trasformando un look apparentemente semplice in una combinazione studiata nei dettagli. Le immagini sono accompagnate dalla frase che annuncia l'intento del video: "Era da un po’ che mancava un GRWM".