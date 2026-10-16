Costanza Caracciolo condivide con i follower un video dedicato alla scelta dell'outfit e alla trasformazione del look, seguendo un filone molto popolare sulle piattaforme social, dove il momento del cambio d'abito diventa parte integrante della narrazione quotidiana. Il filmato, però, non ha raccolto soltanto apprezzamenti. Come spesso accade quando i contenuti dei personaggi famosi finiscono sotto gli occhi di un pubblico ampio, anche questa volta le reazioni si sono rivelate contrastanti.
La moglie di Christian Vieri si mette in posa davanti all'obiettivo e documenta i diversi passaggi della preparazione, partendo dalla lingerie per arrivare all'abbigliamento scelto per l'occasione. Nel video, Costanza Caracciolo appare inizialmente con un completo intimo essenziale, privo di pizzi e decorazioni elaborate: la scelta punta sulla semplicità, prima di lasciare spazio all'outfit vero e proprio. L'ex velina opta per un completo composto da gonna plissettata e giacca dal taglio oversize, con richiami allo stile college.
Le tonalità autunnali contribuiscono a definire l'insieme, che mescola elementi classici e dettagli dal gusto contemporaneo. A completare l'abbinamento ci sono mocassini bassi e calzettoni lasciati bene in vista, un accostamento che richiama le tendenze preppy. Gli occhiali da sole oversize aggiungono un tocco deciso, trasformando un look apparentemente semplice in una combinazione studiata nei dettagli. Le immagini sono accompagnate dalla frase che annuncia l'intento del video: "Era da un po’ che mancava un GRWM".
Il look divide i follower
Se da una parte diversi utenti hanno apprezzato la scelta stilistica e il fisico di Costanza, dall'altra non sono mancati commenti scettici sul contenuto pubblicato. Tra le osservazioni più critiche compare una domanda diretta: "Qual è il senso?". Un commento che riassume la perplessità di chi non comprende quale sia il valore aggiunto di filmati dedicati alla preparazione davanti allo specchio.
Altri utenti si sono spinti oltre, mettendo in dubbio che questo genere di contenuti abbia una reale finalità, al di là della visibilità online. Si tratta di reazioni che riflettono una divisione ormai frequente sui social: ciò che per alcuni rappresenta un modo leggero di condividere il proprio stile e la quotidianità, per altri appare superfluo o costruito.