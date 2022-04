Costanza Caracciolo ai fan: "Il mio peso non è argomento di dibattito"

Offre consigli di makeup e ricette di cucina, racconti sulla sua vita da mamma e su quella di coppia. Sempre sincera e disponibile, ma a tutto c'è un limite. Quando viene superata la linea che separa l'essere curiosi dall'essere indiscreti, la ex velina tira il freno a mano e a chi le chiede il suo peso risponde: "Non credo sia argomento di dibattito".

Ci sono argomenti di cui discutere e parlare, e altri che invece sono semplicemente troppo personali per condividerli e Costanza sa bene la differenza. "Ce lo dici per favore quanto pesi? Premesso che sei bellissima", chiede qualcuno su Instagram. E l'ex velina, che non si tira indietro quando c'è da raccontare del suo quotidiano, della maternità, della cucina e dell'organizzazione domestica decide di tagliare corto e alla curiosità risponde non senza un pizzico di stizza.

"No, non credo sia giusto che il mio peso possa essere argomento di dibattito..." scrive decisa la Caracciolo. "In realtà credo che neanche quello delle altre dovrebbe interessarvi. Anzi vi consiglio di interessarvi proprio di altro perché pensare di pesare, o mettervi a paragone con una vostra beniamina/persona che seguite o addirittura confrontarvi o paragonarsi al peso anche solo delle amiche sia solo una gran ca...a! Piccolo consiglio". Un bel messaggio di autoaccettazione, e insieme un invito al rispetto della privacy.

