Hanno ballato sul bancone di "Striscia la Notizia" per quattro anni dal 2008 al 2012 e non si sono mai perse di vista. Vivono a Milano, hanno due figlie e da diverse settimane sono spiaggiate insieme a Formentera. Federica Nargi (in questi giorni si è presa una pausa romantica a Santorini con il marito Alessandro Matri) e Costanza Caracciolo sono inseparabili: anche in vacanza hanno scelto la stessa location e condividono serate in compagnia dei rispettivi mariti e delle figlie.