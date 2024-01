Caracciolo: "Un pranzo super carino"

Costanza Caracciolo pubblica alcune foto del suo 34esimo compleanno e scrive nella didascalia: “Happy Birthday to me!!! Confusa e felice!!! Le domanda che mi tormenta da una vita ‘lo faccio o non lo faccio?’. L’eterna indecisa… continuamente alla ricerca della risposta giusta, della scelta giusta, ma poi la verità è: ‘Chi può darcela, se non noi? Solo noi possiamo decidere per noi stessi, nessun altro!’ Così, la scelta sarà dettata solo dalla nostra volontà, sotto la nostra responsabilità. È così infatti, le volte che ho preso una decisione da sola, cioè sempre… non mi sono mai pentita!!!”. La ex velina spiega come ha organizzato in un lampo un party: “Questo pippone per dire che erano 7/8 anni che non facevo niente per il mio compleanno, alla fine ieri sera, alle 22.45, ho deciso di organizzare tutto, rischiando che non venisse nessuno. Ho pensato ‘chi c’è, c’è!’. Alla fine, è venuto fuori un pranzo super carino, dettato chiaramente dai minuti contati tra chi aveva già appuntamenti ritardati pur di esserci, assenze e dimenticanze (ovviamente, perché facendo di fretta, ho dimenticato sicuramente qualche amica) e chi alle 15, come me, doveva assolutamente scappare per andare a prendere le bambine a scuola!!!”.