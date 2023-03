Costanza Caracciolo, festa da favola per il compleanno della figlia Isabel

La secondogenita della ex velina ha compiuto 3 anni: per lei un party magico a tema "Encanto"

Fotogallery - Costanza Caracciolo in festa per il compleanno della figlia Isabel

C'erano Federica Nargi con le piccole Sofia e Beatrice Matri e Cecilia Capriotti con la figlia Maria Isabelle Mobilia a festeggiare i 3 anni di Isabel Vieri. Mamma Costanza Caracciolo era piena di gioia durante il party per la sua piccolina e ha mostrato con orgoglio i dolci e le decorazioni: "È stato un compleanno fantastico... Encanto è stato il tema scelto per la mia Isabellina, il suo cartone preferito... Abbiamo passato un pomeriggio stupendo, il clima è stato dalla nostra parte e ha semplificato il nostro pomeriggio all’insegna del divertimento" ha scritto la ex velina condividendo le immagini.



Il ricordo del parto Alla sua secondogenita, Costanza Caracciolo ha dedicato un pensiero pieno di affetto: "I tuoi sorrisi meravigliosi e la tua dolcezza insieme alla tua simpatia, fanno di te una bimba speciale!" ha scritto su Instagram. La bambina è nata nel 2020, in pieno lockdown per la prima ondata di coronavirus. Per l'ex velina non è stato facile, come ha raccontato a caldo sui social: "Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene" ha scritto, descrivendo anche le strade vuote e l'atmosfera surreale di quei giorni.