Federica Nargi in vacanza alle Maldive
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Per ore si è parlato di un "sì" segreto celebrato a Milano. A spegnere i rumors sui social è stato lo stesso ex calciatore, con una storia su Instagram dai toni ironici
Alessandro Matri e Federica Nargi © Instagram
Sono bastate poche ore perché un'indiscrezione si trasformasse in "caso nazionale". È quello che è successo ad Alessandro Matri e Federica Nargi, finiti al centro delle cronache rosa per un presunto matrimonio segreto celebrato a Milano. La voce, circolata online, parlava di un "sì" arrivato in gran riservatezza dopo oltre 17 anni di relazione e due figlie. In poco tempo i fan della coppia - una delle più seguite dello spettacolo italiano - si sono divisi tra entusiasmo e curiosità. Ma, a conti fatti, di nozze non c'è stata alcuna traccia.
A spegnere le voci ci ha pensato lo stesso Matri, scegliendo la via più diretta: una storia su Instagram. Durante un pranzo a Milano con la compagna, l'ex attaccante ha mostrato un'orchidea ricevuta in dono dal locale, accompagnandola con una battuta: "Ringraziamo i proprietari che ci hanno regalato questa orchidea il giorno dopo il nostro matrimonio".
Poi il chiarimento definitivo, sempre col sorriso: "Ma il problema è uno: non ci siamo sposati, il matrimonio non c'è stato. Però boh, magari, chi lo sa… Grazie ma il matrimonio non s'ha da fare". Una risposta spontanea che ha ribaltato la narrazione delle ore precedenti, riportando il presunto scoop alle dimensioni di un semplice malinteso.
Al di là dell'equivoco, resta la solidità di un legame che dura da quasi due decenni. Matri e Nargi - lei volto noto al grande pubblico come ex velina di "Striscia la Notizia", lui ex attaccante di Juventus e Milan - fanno coppia da oltre 17 anni e sono genitori di due figlie, Sofia e Beatrice. Un rapporto che ha attraversato trasferimenti, cambi di carriera e la fine dell'attività agonistica di lui, mantenendo sempre un profilo familiare lontano dai riflettori più insistenti. Sposati o no, i due restano tra le coppie più amate dello spettacolo italiano: e l'ironia con cui hanno gestito le ultime voci ne è, forse, la conferma migliore.
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