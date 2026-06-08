Al di là dell'equivoco, resta la solidità di un legame che dura da quasi due decenni. Matri e Nargi - lei volto noto al grande pubblico come ex velina di "Striscia la Notizia", lui ex attaccante di Juventus e Milan - fanno coppia da oltre 17 anni e sono genitori di due figlie, Sofia e Beatrice. Un rapporto che ha attraversato trasferimenti, cambi di carriera e la fine dell'attività agonistica di lui, mantenendo sempre un profilo familiare lontano dai riflettori più insistenti. Sposati o no, i due restano tra le coppie più amate dello spettacolo italiano: e l'ironia con cui hanno gestito le ultime voci ne è, forse, la conferma migliore.