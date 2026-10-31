Tra le confessioni più personali degli ultimi mesi c'è quella legata al desiderio di diventare madre. Sempre a Verissimo lo scorso febbraio, Taylor Mega ha raccontato di aver scoperto alcune difficoltà legate alla fertilità e di aver intrapreso un percorso per preservare la possibilità di avere un figlio in futuro. Ha spiegato di aver affrontato controlli e terapie ormonali e di aver deciso di ricorrere al congelamento degli ovociti. Il risultato del primo prelievo, come ha raccontato lei stessa, è stato di un solo ovocita idoneo. "Una donna della mia età potrebbe raccoglierne circa una decina, io ne ho raccolto solo uno" ha spiegato durante l'intervista. Nella stessa intervista ha dichiarato di essere single e di non aver rinunciato all'idea di diventare madre, neppure prendendo in considerazione la possibilità di affrontare la maternità da sola.