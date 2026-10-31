Taylor Mega tra scatti in bikini e scalate in montagna: ecco la nuova madrina del Friuli
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Il 31 ottobre è il compleanno dell'influencer friulana che ha trasformato la popolarità di Instagram in un percorso imprenditoriale e televisivo
Il compleanno di Taylor Mega quest'anno arriva a pochi giorni che l'ha vista al centro di una accesa polemica per i quasi 90mila euro di fondi pubblici ricevuti per realizzare otto contenuti social destinati alla promozione del Friuli Venezia Giulia, la regione in cui è nata. Una vicenda che ha acceso il confronto politico e mediatico e alla quale ha deciso di rispondere personalmente via social. "Ho indicato delle condizioni economiche inferiori rispetto a quelle di influencer che hanno il mio stesso seguito" ha spiegato, rivendicando il legame con la propria terra e la volontà di rappresentarla. Una difesa che non ha spento le polemiche.
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Questa volta a far parlare di Taylor Mega non è stato un nuovo amore, uno scatto particolarmente audace o una dichiarazione televisiva. Elisia Todesco (all'anagrafe) è abituata a stare sotto i riflettori e negli anni ha imparato che la notorietà porta con sé opportunità, contratti, critiche e una costante esposizione pubblica.
Il 31 ottobre 2026 l'influencer festeggia 33 anni, con alle spalle un percorso che dalla provincia friulana l'ha portata a diventare uno dei volti più riconoscibili della galassia social italiana. Nata a Carlino, in provincia di Udine, nel 1993 ed è cresciuta in una famiglia legata all'agricoltura e all'allevamento. Il personaggio Taylor Mega nasce molto prima della notorietà televisiva. La sua capacità di utilizzare i social come strumento di visibilità, comunicazione e business si è rivelata decisiva per costruire un'identità pubblica riconoscibile e per trasformare i follower in un'attività professionale.
Prima della televisione ci sono la moda e i social network. Taylor Mega comincia a lavorare come modella da giovanissima e successivamente trova in Instagram il principale strumento per raccontarsi e costruire la propria popolarità. La sua immagine diventa presto un elemento distintivo: fotografie studiate, look appariscenti, viaggi, allenamenti e una comunicazione diretta, spesso senza troppi filtri. Un linguaggio che intercetta il pubblico dei social e che le permette di costruire una community molto ampia.
La svolta arriva quando la notorietà digitale comincia a tradursi in opportunità professionali fuori dallo schermo. Non soltanto collaborazioni commerciali, ma anche iniziative imprenditoriali, progetti legati al benessere e una presenza sempre più frequente nei programmi televisivi. Tra i suoi progetti figurano il marchio di costumi Mega Swim e Mega Fitness Community, una piattaforma dedicata agli allenamenti. Nel novembre 2023 arriva un altro traguardo personale: la laurea in Psicologia, festeggiata con tanto di corona d'alloro e condivisa con i suoi follower.
Il 2019 è un anno importante per la sua carriera. Taylor Mega approda a L'Isola dei Famosi, dove la sua personalità non passa inosservata fin dalle prime puntate. La partecipazione al reality di Canale 5 contribuisce a farla conoscere anche a un pubblico meno abituato a seguire Instagram. La permanenza in Honduras è breve, ma sufficiente a far parlare di lei. Durante il programma affronta anche aspetti molto delicati del proprio passato, mostrando una dimensione diversa rispetto a quella più patinata che i social avevano abituato a raccontare. Nello stesso anno arriva anche l'esperienza al Grande Fratello Vip. Seguono altre apparizioni televisive e ospitate in programmi come Le Iene, Ciao Darwin, Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nel 2022 torna a incrociare il mondo del Grande Fratello Vip, entrando nella Casa per incontrare alcuni concorrenti. La sua presenza televisiva, nel frattempo, si è trasformata in una componente stabile del suo percorso professionale.
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Se la carriera è stata costantemente accompagnata dall'esposizione mediatica, anche la vita sentimentale di Taylor Mega ha occupato per anni le pagine del gossip. Tra le relazioni più note c'è quella con Tony Effe. La loro storia ha attirato l'attenzione del pubblico anche per il contesto musicale e mondano nel quale si è sviluppata. Il rapporto con la notorietà è uno degli aspetti più complessi della sua vita pubblica. Taylor Mega ha spesso scelto di rispondere alle provocazioni, ma negli ultimi tempi ha raccontato di aver cambiato atteggiamento nei confronti degli haters.
Dietro l'immagine di una donna sicura di sé, abituata a mostrarsi senza esitazioni, c'è anche una storia personale segnata da momenti molto difficili. Nel febbraio 2026, ospite di Verissimo, Taylor Mega ha scelto di tornare su un periodo doloroso della propria adolescenza: hHa raccontato di aver vissuto a 17 anni una relazione violenta e di aver cercato successivamente nelle sostanze una forma di evasione da una situazione emotivamente insostenibile. Ha parlato apertamente anche dell'uso di droghe pesanti, raccontando un passato che aveva già iniziato a condividere durante la partecipazione a L'Isola dei Famosi. Nel racconto a Verissimo ha ricordato anche gli episodi di violenza subiti dall'ex compagno e il tentativo, all'epoca, di rivolgersi alle autorità.
Tra le confessioni più personali degli ultimi mesi c'è quella legata al desiderio di diventare madre. Sempre a Verissimo lo scorso febbraio, Taylor Mega ha raccontato di aver scoperto alcune difficoltà legate alla fertilità e di aver intrapreso un percorso per preservare la possibilità di avere un figlio in futuro. Ha spiegato di aver affrontato controlli e terapie ormonali e di aver deciso di ricorrere al congelamento degli ovociti. Il risultato del primo prelievo, come ha raccontato lei stessa, è stato di un solo ovocita idoneo. "Una donna della mia età potrebbe raccoglierne circa una decina, io ne ho raccolto solo uno" ha spiegato durante l'intervista. Nella stessa intervista ha dichiarato di essere single e di non aver rinunciato all'idea di diventare madre, neppure prendendo in considerazione la possibilità di affrontare la maternità da sola.
Il compleanno arriva in un momento interessante della sua carriera. Dopo aver costruito la propria notorietà attraverso i social e la televisione, Taylor Mega si è affacciata anche al mondo del cinema. Il 1° ottobre è arrivato nelle sale Quasi vera, la commedia diretta da Fausto Brizzi con Frank Matano, Laura Chiatti e Rocío Muñoz Morales. Taylor Mega presta il volto, il corpo e la voce a Vera, un'influencer virtuale generata dall'intelligenza artificiale.
L'idea del film, che gioca sul confine tra identità reale e perfezione artificiale, sembra quasi incontrare il percorso personale dell'influencer, che in occasione dell'uscita della pellicola, ha parlato anche del proprio rapporto con l'immagine e con l'idea di perfezione. "Io perfetta? Ho tanti difetti", ha dichiarato, ammettendo di non riconoscersi completamente nell'immagine impeccabile che spesso gli altri le attribuiscono.