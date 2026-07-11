Taylor Mega ha raccontato con sincerità di aver avuto un momento di incertezza prima di pubblicare lo scatto: ha ammesso di essere stata condizionata dai complessi legati all'aspetto fisico: "Mi ha fatto venire un po' di paranoia, un po' di complessi, perché io, come tutte le donne, purtroppo, sono un po' vittima di questi complessi", ha spiegato nel video, confessando di aver valutato se fosse il caso di condividere quella fotografia. Poi la scelta di mostrarsi senza filtri, indicando con naturalezza proprio ciò che inizialmente le aveva creato insicurezza: "Di che cosa stiamo parlando? Di questi buchi. Della cellulite".