Taylor Mega mostra la cellulite sui social: "Non dobbiamo vergognarci, complessarci o limitarci"
L'influencer pubblica una foto in cui si vedono i "buchi" sulle gambe e invita le donne a non vergognarsi delle imperfezioni e a vivere il proprio corpo con maggiore libertà
In un mondo dominato da filtri, ritocchi e immagini perfette, basta una fotografia autentica per accendere un dibattito. È quello che è successo con Taylor Mega, che ha scelto di pubblicare sui social uno scatto in cui si notano chiaramente i "buchi" della cellulite sulle cosce, trasformando quella che poteva sembrare una semplice foto estiva in un messaggio di body positivity. L'influencer friulana, classe 1993, ha accompagnato l'immagine con un video in cui spiega perché, nonostante qualche esitazione iniziale, abbia deciso di mostrarla ai suoi follower senza nascondere quelle che molti considerano imperfezioni.
Taylor Mega ha raccontato con sincerità di aver avuto un momento di incertezza prima di pubblicare lo scatto: ha ammesso di essere stata condizionata dai complessi legati all'aspetto fisico: "Mi ha fatto venire un po' di paranoia, un po' di complessi, perché io, come tutte le donne, purtroppo, sono un po' vittima di questi complessi", ha spiegato nel video, confessando di aver valutato se fosse il caso di condividere quella fotografia. Poi la scelta di mostrarsi senza filtri, indicando con naturalezza proprio ciò che inizialmente le aveva creato insicurezza: "Di che cosa stiamo parlando? Di questi buchi. Della cellulite".
Un messaggio di body positivity che parla a tutte le donne
La decisione di pubblicare la foto non nasce dalla voglia di provocare, ma dal desiderio di normalizzare una caratteristica che accomuna la maggior parte delle donne. Taylor Mega ha spiegato che ogni volta che affronta temi legati all'accettazione del proprio corpo riceve centinaia di messaggi di ringraziamento da parte delle sue follower. Per questo ha scelto di condividere comunque quello scatto. "Ve la voglio pubblicare lo stesso perché, quando pubblico queste cose, vedo che in tante mi ringraziate. Probabilmente c'è ancora bisogno di parlare di questo" ha raccontato. Per l'influencer la cellulite non dovrebbe essere vissuta come un difetto da nascondere, ma come una condizione del tutto normale. "Queste sono gambe normali di una donna, che tra l'altro si allena e mangia bene. Magari esagero un po' con il sale, ma questa è la conformazione della donna" ha aggiunto.
Il cuore del suo messaggio è un invito a non lasciare che le insicurezze condizionino la quotidianità. Secondo Taylor Mega, troppe donne rinunciano a indossare un vestito, andare al mare o sentirsi libere semplicemente perché temono il giudizio degli altri. "Non dobbiamo vergognarci, complessarci o limitarci. Non dobbiamo rinunciare ad andare al mare o a mettere un vestitino perché sotto il sole si vedono queste cose" ha spiegato. Un incoraggiamento rivolto soprattutto alle ragazze più giovani, spesso esposte ai modelli irrealistici proposti dai social network: "Se oggi vi vedete fuori forma, è ok. Siamo tutte così".
La consapevolezza prima dell'immagine perfetta
Taylor Mega ha raccontato come il suo rapporto con il corpo sia cambiato negli anni. Se in passato avrebbe probabilmente cancellato una fotografia in cui la cellulite fosse visibile, oggi dice di aver acquisito una sicurezza diversa. "Ho preso talmente tanta consapevolezza di me stessa e della mia personalità che non mi importa più di queste cose, perché c'è ben altro".