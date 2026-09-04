Kimi Antonelli e Suami Di Tavi avvistati a Portofino: è lei la nuova fiamma?

Lewis Hamilton e Kim Kardashian, la love story sbarca sui social
© Instagram @lewishamilton
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Portofino, il mare della Liguria e un pranzo che profuma di possibile romanticismo. A pochi giorni dal ritorno in pista per il Gran Premio d’Italia, Kimi Antonelli ha scelto di staccare la spina concedendosi qualche ora di relax insieme a una ragazza che potrebbe essere la sua nuova compagna. Il pilota Mercedes è stato infatti fotografato in compagnia di Suami Di Tavi, prima in Sardegna e poi nella suggestiva località del Tigullio. Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, alimentano così le indiscrezioni su una relazione che, almeno per ora, resta lontana da qualsiasi conferma ufficiale.
L’ultimo avvistamento risale ai giorni scorsi e ha come sfondo l’Hotel Splendido, uno degli indirizzi più esclusivi di Portofino, affacciato sulla Baia Cannone e frequentato abitualmente dal jet set internazionale. Qui Kimi avrebbe trascorso del tempo con Suami, una studentessa milanese di 20 anni della quale si conoscono pochissimi dettagli.
I due sono stati immortalati durante un pranzo in un ristorante della località ligure, tra sorrisi, sguardi e momenti di evidente complicità. Un appuntamento che arriva dopo il primo avvistamento, avvenuto a inizio agosto in Costa Smeralda, quando Antonelli era stato fotografato accanto a una ragazza misteriosa, successivamente identificata proprio in Suami.
Nessuno dei due ha però confermato la relazione e, sui social, c’è un particolare che sembra raccontare bene la volontà di mantenere il rapporto lontano dai riflettori: Kimi e Suami non risultano nemmeno seguirsi su Instagram. Una scelta che potrebbe essere casuale, ma anche una maniera per proteggere una frequentazione ancora tutta da definire.
Il possibile flirt arriva pochi mesi dopo la fine della storia tra Antonelli ed Eliska Babickova, giovane pilota ceca con cui il talento della Mercedes era legato dal 2023. La relazione si è conclusa all’inizio del 2026. Era stata Eliska a raccontare di aver preso la decisione dopo un periodo di riflessione, spiegando che i due non si sentivano più "allineati" nelle loro vite e nelle aspettative per il futuro. Ora, per Kimi, potrebbe essere cominciato un nuovo capitolo della propria storia sentimentale.
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