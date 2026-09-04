Kimi Antonelli e Suami Di Tavi avvistati a Portofino: è lei la nuova fiamma?

Portofino, il mare della Liguria e un pranzo che profuma di possibile romanticismo. A pochi giorni dal ritorno in pista per il Gran Premio d’Italia, Kimi Antonelli ha scelto di staccare la spina concedendosi qualche ora di relax insieme a una ragazza che potrebbe essere la sua nuova compagna. Il pilota Mercedes è stato infatti fotografato in compagnia di Suami Di Tavi, prima in Sardegna e poi nella suggestiva località del Tigullio. Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi, alimentano così le indiscrezioni su una relazione che, almeno per ora, resta lontana da qualsiasi conferma ufficiale.