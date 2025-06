Quando il diploma sembra una laurea: la Maturità della GenZ si celebra con corone di alloro, abiti eleganti, amici e genitori festanti

C'era una volta la Maturità dei boomer e dei millennials: jeans, polo (quando andava bene) e tanta buona volontà. Usciti dall'esame, lo scenario era spesso desolato, come in un western alla Sergio Leone: al massimo un parente e un paio di amici ad applaudire. Oggi, invece, c'è l'esame targato Gen Z, che somiglia sempre di più a una discussione di tesi di laurea: 2 su 3 hanno intenzione di vestirsi eleganti per l'orale, in stile cerimonia, e tra loro ben il 24% indosserà un abito nuovo, acquistato per l'occasione. A rivelarlo è un'indagine di Skuola.net, che ha intervistato 500 maturandi impegnati nell'esame di Stato 2025, per tastare con mano la diffusione di un trend che lo scorso anno era emerso su TikTok: foto con corona d'alloro, vestito elegante e la didascalia "questa è l'immagine che mi è uscita alla Maturità".