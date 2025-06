Maturità, ultima fase: gli studenti puntano sulla maglietta bianca portafortuna

Con le "interrogazioni" si comincia dal 23 giugno, con le commissioni in cui i ragazzi si confronteranno con commissari interni ed esterni, che valuteranno la preparazione degli studenti. Il conteggio si fa sulla base di 20 punti per ogni prova, i due scritti e l'orale, con un massimo di 60 punti, ai quali vanno aggiunti i punti legati ai crediti, 40 al massimo: chi otterrà il punteggio più alto in ogni sezione riceverà l'agognato "100".