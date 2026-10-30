Kimi Antonelli, testa e disciplina: così si è preparato a vincere il Mondiale

Cosa scrivere di un fenomeno? Kimi Antonelli è ormai a un passo dal diventare il nuovo campione del mondo di F1. L'enfant prodige dell'automobilismo, ad appena 20 anni e 73 dopo l'ultimo italiano a riuscirci, potrebbe aggiudicarsi di fatto il Mondiale domenica prossima, 1 novembre, correndo il Gp del Messico e sarà il più giovane nella storia della Formula 1. Leader in pista e nella vita, è cresciuto in una famiglia piena di affetto che lo ha sempre sostenuto e incoraggiato. A fare il resto, tanta, tanta determinazione.