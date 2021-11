Il monologo di Madame a "Le Iene": "Dobbiamo imparare ad amare tutto di noi, anche le parti peggiori"

"Questa sera voglio parlarvi di una cosa che, fino a qualche mese fa, non avevo: l’autostima. Autostima è amare se stessi, comprendersi, accettarsi, perdonarsi. Dobbiamo imparare ad amare tutto di noi, anche le parti peggiori, quelle che ci fanno soffrire e vorremmo cambiare. Ma se proviamo a cambiarle odiando ciò che siamo, facciamo un casino". Quinta conduttrice de "Le Iene", Madame si racconta senza filtri attraverso un monologo, sottolineando l'importanza di amare se stessi.

"La verità è che sono stata di mer*a per anni, pure a Sanremo e con il disco d’esordio in uscita. Stavo male, sempre. Prendevo ansiolitici come fossero acqua, lo stomaco chiuso. Non mangiavo, non dormivo. Era un circolo vizioso", continua la cantante. "Poi mi sono detta: basta, non puoi andare avanti così. Ho iniziato a lavorare ogni giorno per trovare un senso, ho guardato in faccia l’ansia che mi aveva sempre accompagnata e ho trovato il modo per eliminarla. Non possiamo rovinarci la vita perché abbiamo paura di soffrire o di morire, è una grandissima ca**ta. Per me capirlo è stata una liberazione".