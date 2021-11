"Le Iene" sfidano gli influencer a togliere i filtri da Instagram: ecco come sono davvero

La vita sui social può essere molto diversa dalla realtà, soprattutto per gli influencer che deliziano quotidianamente i follower pubblicando scatti perfetti. Grazie a filtri, luci ad effetto e photoshop sembrano sempre bellissimi e impeccabili... ma come sono davvero al naturale. L'inviato de "Le Iene" Nicolò De Devitiis ha sfidato Giulia Salemi, Taylor Mega, Aurora Baruto e altre reginette social a pubblicare una foto #nofiltersulserio.

Gli ultimi studi sulla sanità mentale hanno rivelato che i social possono provocare depressione e ansia da prestazione in chi li guarda, specialmente tra adolescenti e giovani adulti.

"Stanno diventando sempre più tossici, stiamo inseguendo qualcosa di irraggiungibile", ammette Aurora Baruto. "Prima non mi modificavo le foto, ma vedendo le foto delle modelle sempre perfette mi sono detta: 'Caspita io sono così e loro invece sono bellissime'. Ora mi modifico come vorrei essere".

Anche Giulia Salemi ammette di esserne vittima: "Ho l'ansia da prestazione: vedi tutti quanti bellissimi, bravissimi e felicissimi". Taylor Mega, però, svela l'altro lato della medaglia: "Non lo sai, ma magari sono depressi o hanno problemi di alcol e droga. Vedi solo una persona felice".

"Instagram è un social usato per vendere la propria immagine e uno cerca sempre di apparire al meglio", confessa Luca Marchesi. "Ci sono un sacco di applicazioni: levigare la pelle, togliere le occhiaie, snellire il volto". Un circolo vizioso per Francesco Chiofalo, che ha come conseguenza l'imposizione di un solo standard di bellezza irraggiungibile: "Se ci fate caso, infatti, le influencer si assomigliano un po' tutte ultimamente". E loro, come saranno senza trucchi e filtri?

