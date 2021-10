"Le Iene" e il seno "magico" di Valentina Persia

L'attrice si era presentata proprio durante l'edizione 2021 dell'"Isola dei famosi" con un seno nuovo di fabbrica, ricevendo anche i complimenti di Elettra Lamborghini.





La Iena ha da prima intercettato l’amico e manager della Persia, proponendo la trappola, e poi il suo chirurgo. Le reazioni sono state esilaranti. Si parte da un cliente russo in un ristorante che rimane ammaliato da lei. Da lì inizia il tormento con tutti che le vanno dietro, la fermano, le chiedono un selfie. Addirittura anche un prete.

Lo scherzo è durato quasi tre mesi. La comica era arrivata al punto di manifestare la volontà di farsi togliere le protesi al seno, ma a un certo punto, l’inviato ha interrotto un suo spettacolo per rivelarle che non c’era nulla di vero. "Non potete capire cosa ho passato in questi ultimi mesi per colpa delle Iene", ha rivelato lei davanti al pubblico.





