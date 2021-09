Da Madame alla Canalis, ecco le dieci conduttrici de "Le Iene"

Da martedì 5 ottobre, in prima serata su Italia 1, tornano " Le Iene ". Una edizione tutta nuova che vedrà dieci donne alla conduzione al fianco di Nicola Savino e della Gialappa's Band . Da Elodie a Paola Egonu , da Elisabetta Canalis a Rocio Munoz Morales , da Madame ad Elena Santarelli , da Francesca Fagnani a Federica Pellegrini fino a Ornella Vanoni e Michela Giraud .

La conduzione femminile quest’anno si moltiplica. Da sempre infatti la trasmissione ha scelto di farsi guidare da donne: cominciando con Simona Ventura e terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari, per citarne alcune.

"Grandi donne che 'sanno il fatto proprio' - si legge nel sito de Le Iene - e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Sono state invitate ad essere loro stesse e hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni".

