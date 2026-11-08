La confessione shock di Elena Sofia Ricci: "Ho rischiato di morire"

"Mi sono uccisa di tutti i farmaci possibili, l'ultimo giorno sono arrivata sul set che ero gialla. Avevo un'infezione in corso, ho finito le ultime scene e di corsa mi hanno portato in clinica dove sono rimasta ricoverata per un mese. Per non bloccare la serie non mi sono operata come avrei dovuto e mi sono procurata tre ascessi al fegato. Me ne stavo andando con un attacco di setticemia", ha spiegato Elena Sofia Ricci. "Io ho rischiato la vita per non fermare un set - ha aggiunto l'attrice -. Mi sono fatta parecchie domande, è stato come un punto di non ritorno".