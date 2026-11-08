La confessione shock di Elena Sofia Ricci: "Ho rischiato di morire"

Domenica 8 novembre l'attrice Elena Sofia Ricci è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, "Verissimo", e ha raccontato di aver rischiato la vita per il lavoro. "Nel 2021 ho avuto una bella lezione dalla vita, stavo finendo una serie notissima, ma mi è stato insegnato che il lavoro viene prima di tutto", ha esordito l'attrice.
"Ho avuto un problema importante alla colonna vertebrale - ha raccontato Elena Sofia Ricci a Silvia Toffanin -. Ho avuto una cisti enorme, stavo finendo paralizzata ma dovevo finire la serie, quindi mi trascinavo".
"Mi sono uccisa di tutti i farmaci possibili, l'ultimo giorno sono arrivata sul set che ero gialla. Avevo un'infezione in corso, ho finito le ultime scene e di corsa mi hanno portato in clinica dove sono rimasta ricoverata per un mese. Per non bloccare la serie non mi sono operata come avrei dovuto e mi sono procurata tre ascessi al fegato. Me ne stavo andando con un attacco di setticemia", ha spiegato Elena Sofia Ricci. "Io ho rischiato la vita per non fermare un set - ha aggiunto l'attrice -. Mi sono fatta parecchie domande, è stato come un punto di non ritorno".