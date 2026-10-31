Il momento decisivo della telefonata è arrivato quando l'uomo le ha chiesto alcuni dati personali, sostenendo che fossero indispensabili per aggiornare le credenziali di accesso ai servizi bancari e all'home banking. Convinta che la procedura fosse autentica, Peparini ha fornito le informazioni richieste senza immaginare le conseguenze. Ripensando all'accaduto, la coreografa ha ammesso di essersi fidata proprio perché chi la stava contattando sembrava conoscere particolari concreti della sua situazione bancaria. "Io ci ho creduto perché erano tutte cose vere" ha spiegato, riconoscendo quanto sia stato determinante il livello di precisione con cui il truffatore aveva costruito la propria versione dei fatti.