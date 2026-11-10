"Grande Fratello Vip", Andreas Muller si scontra con Megan Ria: "La mia vita privata deve restare fuori"

"Se io sono pesante, lo sei anche tu. Ti arrampichi sugli specchi da cinquanta giorni. Che cosa c'entra ora Veronica..." prosegue Muller. Dallo studio controbatte Selvaggia Lucarelli interpellata da Ilary Blasi: "Però ci fatturi pure con la tua vita privata e ci fai gli adv. La rabbia che hai sembra celi qualcosa di irrisolto dentro di te - continua l'opinionista rivolgendosi sempre ad Andreas Muller - Ho provato a cercare un motivo per cui ce l'hai con Megan, il problema è che tu vedi in questa ragazza una leggerezza che tu non hai dentro di te. Forse sei solo pesante, Andreas. Non c'è mai stato uno scontro, sembra che tu sia partito da casa con questa cosa. Megan piace a tutti là dentro".