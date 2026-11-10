"Grande Fratello Vip", Carmen Di Pietro è l'eliminata della diciassettesima puntata

Nella puntata del "Grande Fratello Vip" in onda lunedì 9 novembre, il risultato del televoto decreta che la concorrente che deve lasciare la Casa è Carmen Di Pietro. Tra i nominati in sfida anche Valeria Marini, Andreas Muller e Giulia Provvedi.
I concorrenti in sfida vengono chiamati nella Nuvola, dove viene detto loro che i primi Vip a salvarsi sono Andreas Muller e Giulia Provvedi. Restano in attesa di sapere il loro destino nella Casa Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Successivamente, alle due Vip verrà comunicato il nome dell'eliminata con l'aiuto di Alex Belli che riguardo Valeria dice: "Senza di lei il "GF Vip" perderebbe uno dei suoi cardini". Mentre Guendalina Tavassi su Carmen dice: "Una donna speciale, sempre con il sorriso".
Il verdetto del televoto è ormai scritto: Carmen Di Pietro è eliminata e deve abbandonare definitivamente la Casa. "Sono contenta di tornare dai miei gioielli, i miei figli. Il mio principe e la mia principessa, voglio tornare da loro", dice la Vip dopo l'eliminazione.