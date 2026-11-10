La sorpresa

"Grande Fratello Vip", Carmen Di Pietro riabbraccia i figli: "Mi ero dimenticata le vostre facce"

La dolce sorpresa e lo scherzo organizzato dal "GF Vip"

10 Nov 2026 - 00:21
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Durante la diciassettesima puntata del "Grande Fratello VipCarmen Di Pietro riabbraccia finalmente gli amati figli Alessandro e Carmelina. Dietro a uno scherzo organizzato dal "GF Vip" si cela infatti una dolce sorpresa. La showgirl rivede i suoi figli e dice emozionata: "Sono sbalordita, mi ero dimenticata le loro facce".

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Dopo aver ritrovato l'amore di gioventù, il "GF Vip" ne ha ancora una per Carmen Di Pietro. La concorrente, ossessionata dai pagamenti delle multe, viene invitata a uscire dalla Casa dove ad aspettarla c'è suo figlio Alessandro con l'auto della concorrente su un carro-attrezzi e una finta multa da quasi 1000 euro. "Come faccio a pagarla, la carta di credito ce l'avete voi. Non si può pagare, se è vero mio figlio Alessandro si è proprio impazzito", dice Carmen a Ilary Blasi.

A quel punto Alessandro esce dal carro-attrezzi e commenta scherzando: "Mamma abbiamo finito i soldi". A raggiungere Alessandro è anche Carmelina. "Mamma ci dimostra tutti i giorni con i fatti che ci vuole bene", dicono i due ragazzi in diretta.

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