"Grande Fratello Vip", Carmen Di Pietro riabbraccia i figli: "Mi ero dimenticata le vostre facce"

Durante la diciassettesima puntata del "Grande Fratello Vip" Carmen Di Pietro riabbraccia finalmente gli amati figli Alessandro e Carmelina. Dietro a uno scherzo organizzato dal "GF Vip" si cela infatti una dolce sorpresa. La showgirl rivede i suoi figli e dice emozionata: "Sono sbalordita, mi ero dimenticata le loro facce".
Dopo aver ritrovato l'amore di gioventù, il "GF Vip" ne ha ancora una per Carmen Di Pietro. La concorrente, ossessionata dai pagamenti delle multe, viene invitata a uscire dalla Casa dove ad aspettarla c'è suo figlio Alessandro con l'auto della concorrente su un carro-attrezzi e una finta multa da quasi 1000 euro. "Come faccio a pagarla, la carta di credito ce l'avete voi. Non si può pagare, se è vero mio figlio Alessandro si è proprio impazzito", dice Carmen a Ilary Blasi.
A quel punto Alessandro esce dal carro-attrezzi e commenta scherzando: "Mamma abbiamo finito i soldi". A raggiungere Alessandro è anche Carmelina. "Mamma ci dimostra tutti i giorni con i fatti che ci vuole bene", dicono i due ragazzi in diretta.