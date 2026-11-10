"Grande Fratello Vip", Carmen Di Pietro riabbraccia i figli: "Mi ero dimenticata le vostre facce"

Dopo aver ritrovato l'amore di gioventù, il "GF Vip" ne ha ancora una per Carmen Di Pietro. La concorrente, ossessionata dai pagamenti delle multe, viene invitata a uscire dalla Casa dove ad aspettarla c'è suo figlio Alessandro con l'auto della concorrente su un carro-attrezzi e una finta multa da quasi 1000 euro. "Come faccio a pagarla, la carta di credito ce l'avete voi. Non si può pagare, se è vero mio figlio Alessandro si è proprio impazzito", dice Carmen a Ilary Blasi.