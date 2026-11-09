"Grande Fratello Vip", Valeria Marini contro Guendalina e Marina: "Essere finaliste vi ha fatto cadere la maschera"

Guendalina Tavassi dal canto suo accusa Valeria Marini di averla spinta dall'auto del "GF Vip" durante la scorsa puntata. "C'erano due macchine, ti ho solo invitato a entrare in un'altra auto", replica la Marini. E aggiunge: "Sono contenta di essere qui ma non ho voglia di discutere o di dover controbattere a ridacchiamenti e sbeffeggiamenti". "Ti dobbiamo prendere sul serio? Hai passato questo "GF" a insultare sia me che Marina dall’inizio gratuitamente", commenta Guendalina.