"Grande Fratello Vip", Valeria Marini contro Guendalina e Marina: "Essere finaliste vi ha fatto cadere la maschera"

Nella diciassettesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 9 novembre, la conduttrice Ilary Blasi chiede un confronto tra Valeria Marini e le due finaliste, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. "Da quando siete diventate finaliste sono uscite due persone diverse, la maschera è caduta", dice Valeria Marini.
Guendalina Tavassi dal canto suo accusa Valeria Marini di averla spinta dall'auto del "GF Vip" durante la scorsa puntata. "C'erano due macchine, ti ho solo invitato a entrare in un'altra auto", replica la Marini. E aggiunge: "Sono contenta di essere qui ma non ho voglia di discutere o di dover controbattere a ridacchiamenti e sbeffeggiamenti". "Ti dobbiamo prendere sul serio? Hai passato questo "GF" a insultare sia me che Marina dall’inizio gratuitamente", commenta Guendalina.
Anche Marina La Rosa replica che è stata la stellare a dimostrare poca autoironia e malleabilità: "Ci guardi dall'alto verso il basso". Dallo studio a dare la sua opinione è Selvaggia Lucarelli che non perde l'occasione per attaccare Marina per aver accusato Valeria di avere quell'atteggiamento di superiorità che invece appartiene proprio a lei. Invece, Cesara Buonamici invita Valeria ad accettare che Guenda e Marina sono diventate finaliste prima di lei.