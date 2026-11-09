AVVICINAMENTO

"Grande Fratello Vip", nel weekend arrivano i primi baci tra Megan Ria e Alessandro Varsi

Cresce la complicità tra i due concorrenti del reality, tra coccole, carezze e attenzioni

09 Nov 2026 - 11:45
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© Da video

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Al "Grande Fratello Vip" cresce la complicità tra Megan Ria e Alessandro Varsi, che durante il weekend arrivano a scambiarsi i primi baci. Già prima della sedicesima puntata del reality, in onda venerdì 6 novembre, i due avevano mostrato un avvicinamento che li aveva spinti a dormire insieme.

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La stessa scena si è ripetuta anche nel weekend, quando alle coccole della notte si sono aggiunti dei teneri baci al risveglio.

Ad ammettere apertamente quanto accaduto è la stessa Megan Ria, che in cucina si confida con Giancarlo Danto.
"Ci siamo coccolati un po', ci siamo dati due bacetti", sono le parole della ballerina, rivelando di essersi lasciata andare a un desiderio che provava da tempo.

Per i due concorrenti del "Grande Fratello Vip" è la nascita di un nuovo amore?

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